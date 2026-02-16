Hamás acusa a Israel de incumplir cupos en el cruce gazatí de Rafah

"Afirmamos que, a pesar de la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones tras un cierre arbitrario e injusto, la ocupación sionista viola flagrantemente los mecanismos de apertura estipulados en el acuerdo de alto el fuego y comete abusos sistemáticos contra quienes regresan a la Franja", se indica en la nota de Hamás.

Según los islamistas, este supuesto incumplimiento "pone en grave peligro las vidas de miles de pacientes y heridos" con derivaciones médicas al extranjero. Además, Hamás denunció que aquellas personas que han regresado a Gaza fueron sometidas a "interrogatorios severos" y expuestas a "daños físicos y psicológicos" por el Ejército israelí.

Por su parte, el COGAT (organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos), aseguró a EFE que las operaciones en el cruce de Rafah continúan "de conformidad con el acuerdo y los compromisos de Israel".

COGAT indicó que en las últimas dos semanas unos 370 pacientes y sus acompañantes salieron por Rafah, y que una cifra similar, alrededor de 370 gazatíes, entró en la Franja. Añadió que el tránsito depende de la presentación de listas de pasajeros aprobadas por las autoridades egipcias y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la capacidad operativa del paso.

En paralelo, la Oficina de Prensa del Gobierno de Hamás en Gaza informó de que un total de 455 viajeros salieron y 356 personas llegaron al enclave palestino desde la apertura de Rafah este febrero, lo que eleva el total de cruces a 811 personas.

Según esa oficina, la cifra representa aproximadamente el 29 % de los viajeros que se esperaba cruzaran en ambas direcciones.

El pasado 2 de febrero, tras la toma militar del sur de Gaza en mayo de 2024, Israel permitió de nuevo el tránsito de personas a través de Rafah: la única salida o entrada a Gaza desde otro país que no sea Israel, en este caso Egipto.

Los palestinos que retornan estos días a Gaza, tras la reapertura del cruce de Rafah, denuncian vejaciones, interrogatorios y presiones por parte de Israel para que no regresen, así como la confiscación de todas sus pertenencias -móviles, juguetes y medicamentos- en una inspección auspiciada por la Unión Europea.

Por otra parte, casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra los palestinos que, alega, se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y más de 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza; que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.