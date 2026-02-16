Trump advierte a Irán sobre las “consecuencias de no alcanzar un acuerdo”

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre “las consecuencias de no alcanzar un acuerdo” antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la república islámica en Ginebra esta semana.
“Voy a participar en esas conversaciones, indirectamente”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Washington.
“Ellos quieren llegar a un acuerdo... No creo que quieran las consecuencias de no hacerlo”, agregó.