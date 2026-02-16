Mundo
16 de febrero de 2026 - 22:13

Trump advierte a Irán sobre las “consecuencias de no alcanzar un acuerdo”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach el 16 de febrero de 2026 en West Palm Beach, Florida. 233746+0000 NATHAN HOWARD

Desde el Air Force One, el mandatario estadounidense endureció su postura previo a la cumbre en Ginebra. Aseguró que participará de forma indirecta en las negociaciones y lanzó una tajante advertencia a Teherán, afirmando que el régimen persa se verá obligado a pactar para evitar las represalias de un fracaso diplomático.

Por ABC Color

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre “las consecuencias de no alcanzar un acuerdo” antes de las conversaciones entre Estados Unidos y la república islámica en Ginebra esta semana.

Voy a participar en esas conversaciones, indirectamente”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Washington.

Ellos quieren llegar a un acuerdo... No creo que quieran las consecuencias de no hacerlo”, agregó.