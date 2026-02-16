Peña prepara otra vez las maletas por invitación de Trump

Desde la Presidencia confirmaron que Santiago Peña nuevamente viajará ante esta invitación de Donald Trump para la Junta de Paz.

Según el comunicado emitido por el presidente estadounidense el encuentro reunirá a miembros fundadores y Estados participantes para anunciar compromisos superiores a 5.000 millones de dólares. Esos fondos serían destinados a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza, además del despliegue de personal para una Fuerza Internacional de Estabilización y una Policía Local orientadas a “garantizar la seguridad en el territorio”.

El mandatario estadounidense afirmó que el organismo busca impulsar un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza y avanzar hacia una visión de paz global. En su declaración, destacó que su propuesta para terminar de manera permanente el conflicto fue adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que posteriormente se facilitó ayuda humanitaria a gran escala, además de la liberación de rehenes.

Trump también subrayó la importancia de que Hamás cumpla con una “desmilitarización total e inmediata”, condición que considera clave para la estabilidad en la región.

Los viajes de Peña

Paralelamente, también Trump invitó a varios mandatarios latinoamericanos a una reunión con un objetivo geopolítico de articular un bloque regional frente al avance estratégico de China en la región.

Santiago Peña también estaría invitado en esa cumbre, a llevarse a cabo el 7 de marzo. Es decir, se verá con Trump dos veces seguidas en menos de un mes.

Hasta la fecha, Peña ya salió del país en dos ocasiones durante las primeras semanas del año. Su viaje más reciente fue a principios de febrero, en Emiratos Árabes Unidos.

Desde que asumió la Presidencia, ya realizó más de 60 viajes internacionales.