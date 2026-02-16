Mundo
16 de febrero de 2026 - 11:40

Un fallecido y veinte heridos en un accidente de tráfico en una zona amazónica de Ecuador

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Quito, 16 feb (EFE).- Una persona falleció y otras veinte resultaron heridas en un choque que involucró a un autobús y un trailer en la región amazónica de Ecuador.

Por EFE

El hecho ocurrió en el sector de Papallacta, en el municipio de Quijos, en la provincia del Napo, sobre la vía Pifo-Papallacta, indicó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), que recibió la alerta del siniestro a las 00:31 hora local (05:31 GMT).

La autoridad agregó que las personas heridas recibieron valoración médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a diferentes centros de atención médica.

El accidente ha ocurrido en momentos en que Ecuador atraviesa por un festivo de cuatro días, que terminará este martes.