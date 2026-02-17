El Kremlin no espera noticias de la primera jornada de negociaciones en Ginebra

"No creo que hoy se pueda esperar alguna clase de noticia, ya que, como ustedes saben, se planea continuar mañana el trabajo", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó también que, además de que las conversaciones a tres bandas transcurrirán "a puerta cerrada", no se tiene previsto realizar ninguna declaración.

Por su parte, una fuente de TASS precisó que en la ciudad suiza se abordarán "asuntos territoriales, militares, políticos y, no menos importante, económicos y también diferentes aspectos de seguridad".

La delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial, Vladímir Medinski, ya se encuentra en Ginebra, adonde también viajó el almirante Ígor Kostiukov, quien fue el negociador jefe en las anteriores dos rondas en Abu Dabi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esas dos reuniones, celebradas en enero y principios de mes, únicamente tuvieron como resultado el canje de prisioneros de guerra y civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los principales escollos siguen siendo el control sobre el Donbás y las garantías de seguridad que Kiev exige como condición para firmar un tratado de paz.

El Kremlin defendió la presencia de Medinski en Ginebra, aunque había prometido elevar este año el nivel de su delegación en las negociaciones de paz con respecto a las celebradas en Estambul en 2025.