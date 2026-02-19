Starmer dice que "nadie está por encima" de la ley en el caso Epstein

El expríncipe Andrés, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios, es centro de un gran escándalo en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein y tras desvelarse unos correos que muestran que, al parecer, compartió con el pederasta documentos sensibles del Gobierno hace unos años.

Starmer señaló este jueves a la cadena BBC que la ley debe "aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro".

Los papeles de Epstein han sacado a la luz que el multimillonario, fallecido en prisión en 2019, traficó con niñas y jóvenes con fines de explotación sexual, y han revelado parte del alcance de sus contactos con ricos y famosos.

Preguntado por si creía que Andrés debería hablar voluntariamente con las autoridades, Starmer respondió: "Creo que es un asunto que compete a la policía. Ellos llevarán a cabo sus propias investigaciones, pero uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella".

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido, para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por parte de Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste ha negado.