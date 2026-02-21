Malasia "continuará diversificando" pese a fallo que invalida los aranceles de EE. UU.

"Malasia continuará diversificando sus relaciones comerciales y fortaleciendo la cooperación económica regional y multilateral para garantizar resiliencia en un entorno comercial global en evolución", afirmó el ministro de Inversión, Comercio e Industria del país del Sudeste Asiático, Johari Abdul Ghani, en un comunicado.

El pronunciamiento de Malasia se produce después de que este viernes el Supremo estadounidense determinase, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

La corte dictaminó que la Administración abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 al utilizarla como base para imponer gran parte de los aranceles, pues entiende que esa legislación no faculta al presidente para crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.

La sentencia invalida los llamados "aranceles recíprocos" y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de EE.UU., con un tipo mínimo del 10 %.

Como respuesta a la resolución que detuvo su política comercial, Trump firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países.

"Tomamos nota (...) y estamos estudiando su alcance e implicaciones, (...) a la espera de mayor claridad", anotó Malasia sobre este gravamen global.

Trump fijó en abril un arancel del 24 % para los productos importados de Malasia, tasa que incrementó posteriormente hasta el 25 %, si bien en agosto la redujo al 19 %.

Washington y Kuala Lumpur firmaron en octubre, durante la participación de Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital malasia, un acuerdo comercial que permite a EE.UU. ampliar su acceso a las tierras raras de Malasia, en un contexto marcado por esfuerzos globales para reducir la dependencia en esta materia hacia China, que casi monopoliza la industria.

"No lo hemos ratificado", dijo hoy el Gobierno malasio, que "está evaluando cuidadosamente los recientes desarrollos legales y de política pública en EE. UU.".