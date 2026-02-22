Exministra paraguaya Soledad Núñez será candidata de la oposición a alcaldía de Asunción

La Alianza Unidos por Asunción anunció oficialmente que Núñez será su candidata tras vencer en una encuesta a la diputada opositora Johanna Ortega, que fue aplicada el sábado y el domingo a una muestra de personas empadronadas para votar en la capital paraguaya en las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026.

"Hoy ganó la convicción de que Asunción no está condenada al abandono, hoy ganó la esperanza, hoy ganó el trabajo de la gente que no se rinde ante un modelo que nos ha robado demasiados sueños", dijo Núñez en una conferencia de prensa acompañada de Ortega y decenas de simpatizantes.

Esta alianza, que aglutina a más de una decena de partidos de oposición, informó en diciembre pasado que competirán unidos por la alcaldía capitalina con "una candidatura única" definida a través de una encuesta ciudadana.

Tras conocer el resultado del sondeo, Ortega ratificó su apoyo a Núñez al destacar que "la unidad es el camino para reconstruir esta ciudad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Desde este proceso de unidad estamos listos para llegar a la municipalidad de Asunción de la mano de la ingeniera Soledad Núñez y cambiar la vida de cada uno de los barrios de esta ciudad", complementó la diputada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Núñez, de 42 años, tiene el reto de enfrentar en las elecciones al candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el gobernante Partido Colorado, que se elegirá en los comicios internos a desarrollarse el próximo 7 de junio, un requisito que también deben que cumplir todas las formaciones políticas.

Por el Partido Colorado, el más grande de Paraguay con más de 2,5 millones de afiliados, han presentado su precandidatura a la intendencia de Asunción el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, el senador oficialista Arnaldo Samaniego y el disidente Daniel Centurión.

Ingeniera de profesión, Núñez fue la fórmula del opositor Efraín Alegre en los comicios de abril de 2023, en los que se impuso el actual presidente, Santiago Peña.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales de octubre de 2026, cuando se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.