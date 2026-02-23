Fuerza Armada de Paraguay aumentará presencia en región límite con Brasil tras secuestro

"El señor presidente (Santiago Peña) ha dado la directiva de fortalecer la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en aquellos lugares donde existe, de manera puntual, una amenaza, donde posiblemente haya una amenaza", dijo en una conferencia de prensa el comandante de las Fuerzas Armadas paraguayas, el general del Ejército César Moreno.

En este sentido, Moreno adelantó que Peña firmó un decreto que "se promulgará próximamente" y que asegura a las Fuerzas Armadas "todo el apoyo logístico" en su "combate a las amenazas" de los que, consideró, grupos terroristas que están operando en el norte de Paraguay, donde el pasado viernes fue secuestrado el productor de 32 años Almir de Brum en el departamento de Canindeyú, cercano a Brasil.

Aunque las operaciones se iniciarán en el norte del país, no se descarta que abarquen otras regiones si fuera necesario.

"La idea es combatir a las amenazas a la seguridad y a la defensa de nuestro país", añadió.

El Codena, que preside Peña e integran otras autoridades, como el comandante de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el canciller y el titular de Interior, se reunió este lunes en el Palacio de López -sede del Ejecutivo- para evaluar acciones que permitan "garantizar la seguridad" y la soberanía, dijo a la prensa el ministro de Interior y miembro del ente, Enrique Riera.

El funcionario también indicó que, a la par del despliegue militar, se incrementará la presencia policial en los departamentos del país que se requiera.

Esto último también implica la instalación de retenes policiales para verificar la documentación de los ciudadanos y revisar vehículos en las zonas donde haya "amenazas".

"Para pedir explicaciones, siempre en el marco de la Constitución y la ley", agregó.

.Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, dijo más tarde en una entrevista con la radio ABC Cardinal que el decreto no confiere más poder a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, apuntó que el Estado actuará respetando la "naturaleza de empleo", que equivale a combatir las amenazas con armamento acorde a la situación.