Perturbaciones en vuelos y autobuses en Bélgica por huelga contra reformas del Gobierno

"Debido a la manifestación nacional del jueves 12 de marzo, en la que participará el personal de los proveedores de servicios de seguridad y asistencia, el aeropuerto de Bruselas prevé lamentablemente importantes perturbaciones en las operaciones aeroportuarias ese día", indica la web del aeropuerto de Bruselas-Zaventem.

No despegarán vuelos de Bruselas, pero se espera que el aeródromo sí pueda acoger algunas llegadas.

Por su parte, el aeropuerto de Charleroi, antena de bajo coste al sur de la capital, anunció en su web que no operará vuelos este jueves, ni de salida ni de llegada, e invitó a los pasajeros a contactar con las aerolíneas "para una nueva reserva o un reembolso".

La compañía que opera el transporte de autobuses públicos, tranvías y metro en la capital, STIB, sólo operará las líneas 1 y 5 del suburbano y algunos servicios de tranvía y bus con menor frecuencia de lo habitual, además de cerrar muchas de sus taquillas.

El paro también se notará en los servicios regionales de autobuses.

La policía ha indicado, además, que el tráfico rodado en Bruselas sufre grandes perturbaciones en una jornada en la que, a partir de las 10.30 hora local, la capital también servirá de escenario para una manifestación contra las reformas.

La protesta no afectará en principio a la empresa nacional de ferrocarriles, SNCB, donde el paro se convocó entre los días 8 y 11 de marzo.

Sí podrían verse afectados algunos centros escolares y la recogida de basuras, así como otros trabajadores de sectores públicos.

La huelga, convocada por varios sindicatos contra las "injustas e inhumanas" medidas del Gobierno que lidera el nacionalista flamenco Bart de Wever, va dirigida especialmente contra la reforma de las pensiones, pero también contra la reducción de servicios públicos y pérdida de poder adquisitivo de los asalariados sin diálogo social con el Gobierno, denuncian las centrales de trabajadores.