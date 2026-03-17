República Dominicana anuncia un puerto espacial con inversión de 600 millones de dólares

El proyecto contempla también la construcción de un centro energético integrado con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, destacó un comunicado de la Presidencia dominicana.

Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.

En el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco de regulación adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas.

Este enfoque, agregó la información, busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos.

La selección del lugar responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables, mientras que el diseño incorpora tecnología de punta para cumplir estrictamente con las evaluaciones ambientales y normativas nacionales e internacionales aplicable.

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"El futuro del espacio dependerá de quién se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio sí es posible", destacó el director ejecutivo de Launch On Demand Holdings, Burton Catledge, quien presentó el proyecto en el Palacio Nacional.

Catledge aseguró que su empresa cuenta con un equipo de liderazgo con experiencia en operaciones en el Centro Espacial Kennedy (EE.UU.) así como en compañías líderes del sector como SpaceX y Blue Origin.

El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó en su discurso anual sobre el estado del país, el 27 de febrero pasado, que República Dominicana espera colocar en órbita su primer satélite a finales de 2028.