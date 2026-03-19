La subida del gas natural se modera hasta el 11 %, por encima de los 60 euros

Según datos recogidos en Bloomberg, al cierre del mercado holandés, el gas natural ha subido el 11,51 %, hasta los 60,821 euros por megavatio hora (MWh), después de haber superado los 70 euros esta mañana, cuando se disparó cerca del 30 %.

El precio del gas, al igual que el del petróleo, que a esa misma hora subía más del 3 % por encima de los 110 dólares, ha iniciado una nueva escalada después de conocerse el ataque de Estados Unidos e Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán.

Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desligado del ataque y ha asegurado que no tenía conocimiento previo de que Israel iba a ejecutarlo.

Indicó que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars, y que "solo una pequeña parte resultó dañada".

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"Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", aseguró.