Rutte: EE UU está mermando capacidad iraní y eso es "importante para la seguridad europea"

"Lo que Estados Unidos está haciendo en este momento es mermar esa capacidad de Irán. Y creo que eso es muy importante. Es importante para la seguridad europea, para Oriente Medio. Es vital para el propio Israel", dijo Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Añadió que "un Irán nuclear habría supuesto potencialmente una amenaza directa para el futuro de Israel, pero, de nuevo, para todo Oriente Medio y para Europa".

Preguntado por si cree que la negativa de los aliados de entrar en la guerra puede afectar a la buena relación que mantiene personalmente con el presidente de EE. UU,. Donald Trump, Rutte se limitó a responder que, "en mi contexto, con aliados repartidos por todo el territorio de la OTAN, lo que percibo y oigo es que todos estamos de acuerdo, como siempre lo hemos estado, en que era crucial que Irán no llegara a disponer de capacidad nuclear ni de misiles balísticos".

También se refirió a que los aliados mantienen "intensos debates" sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán.

"Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad (...). Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución", indicó.

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Rutte declaró que "todo el mundo coincide en que no puede permanecer cerrado" el estrecho de Ormuz y dijo que "tiene que reabrirse lo antes posible".

"Es fundamental para la economía mundial. También es crucial porque es inaceptable que una ruta marítima clave no sea transitable o resulte tan difícil de utilizar", apuntó.

Sobre la seguridad de Rumanía y el resto de países de la Alianza, Rutte recordó que, "solo en los últimos siete días, aviones aliados han despegado de emergencia junto a los F-16 rumanos, demostrando una vez más la disposición de la OTAN para disuadir cualquier agresión y defender nuestro flanco oriental, incluso mediante nuevas tecnologías para contrarrestar los drones".

"Siempre que se pone a prueba nuestra capacidad de respuesta, la OTAN reacciona con rapidez y determinación. Estamos alerta y preparados para defender cada centímetro del territorio aliado. Y así lo hemos visto en las últimas semanas, cuando interceptamos misiles balísticos lanzados desde Irán y dirigidos hacia Turquía", apuntó.

Por su parte, Dan señaló que no están "en una situación diferente a la de hace uno, dos o tres meses: Rumanía está protegida".

"Forma parte de la OTAN, mantiene una asociación estratégica con Estados Unidos y, con el refuerzo de las tropas estadounidenses, Rumanía se ha convertido en un lugar más seguro", aseveró.

Preguntado por si su país recibió alguna contraprestación, más allá de la seguridad, por permitir que EE. UU. una de sus bases militares para los aviones que necesita en Irán, Dan dijo que "mantenemos conversaciones continuas con Estados Unidos a varios niveles, pero no se ha tratado de una negociación; en realidad, era una necesidad que tenía nuestro aliado, y nos apresuramos a satisfacerla cuando la necesitaron".