Al menos 9 personas muertas y 15 heridas en un accidente de bus turístico en Andes de Perú

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que de acuerdo con el reporte del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Salud de Huarochirí, siete personas murieron en el lugar del accidente, una en el Hospital San Juan de Matucana y otra en el Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Además, el accidente ha dejado a quince personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales cercanos, menos tres que tuvieron que ser llevados al Hospital de Lima Este-Vitarte.

El ministerio añadió que de manera inmediata, se activó la respuesta del sector Salud, disponiéndose el desplazamiento de cuatro ambulancias para la atención y evacuación oportuna de las personas afectadas.

El autobús turístico llevaba a los turistas a hacer una excursión al Nevado Rajuntay (5.475 metros sobre el nivel del mar) y supuestamente, el conductor se despistó y se precipitó por la pendiente a la altura del distrito Marcapomacocha, en la provincia de Yauli.

Medios locales destacaron que la vía por la que circulaba no está asfaltada y se encuentra en una zona geográfica accidentada, a unas cuatro horas de la Carretera Central.

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También informaron que la Policía Nacional coordinó el despliegue de brigadas de rescate para atender la emergencia, donde turistas que iban en otros vehículos intentaron auxiliar a los heridos.