Claro cierra un acuerdo para adquirir la mayoría accionarial de la brasileña Desktop

El acuerdo supone adquirir el 73 % de las acciones de Desktop por un valor de 2.400 millones de reales (unos 450 millones de dólares o 390 millones de euros), según un comunicado de la empresa enviado al mercado.
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación por parte de los organismos de competencia brasileños y a la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas.
Claro, controlada por el grupo del magnate Carlos Slim, cuenta con casi 90 millones de clientes de línea móvil en Brasil y es la empresa líder en servicios de banda ancha fija, con el 19 % del mercado.
Además, la empresa reportó ingresos netos de 51.812 millones de reales en 2025 (unos 9,750 millones de dólares), un 5,9 % más que el año anterior.
Desktop, por otra parte, concentra su presencia en el estado de São Paulo, el más poblado del país, donde dispone de 58.000 kilómetros de red y atiende a 4,8 millones de domicilios en 200 ciudades.
La operadora de servicios de internet registró un beneficio neto de 80 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en 2025, un 19 % menos que el año anterior.