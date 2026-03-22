El Kremlin advierte sobre graves consecuencias por asesinato de líderes de Irán

"En cualquier caso esto no es algo normal, tiene y tendrá graves consecuencias. Esto no puede quedar sin consecuencias", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

El representante del Kremlin señaló que la nación persa continúa defendiéndose pese a los ataques.

"No creo que nadie con una pizca de sentido común se atreva a pronosticar cómo se desenvolverá la situación, lo que está claro es que nada bueno está pasando", aseveró.

Peskov indicó que "todos sabemos que al comienzo de esta campaña, de esta agresión, se trataba del deseo de cambiar el régimen de Teherán", pero "ahora lo que está claro es que cada acción de este tipo lo que logra es unir más al pueblo de Irán en torno a sus dirigentes".

Casi un mes después del comienzo de la guerra en Irán, ninguna de las partes parece ceder, mientras los precios del petróleo se disparan en el mercado internacional a causa del bloqueo por parte de Teherán del estrecho de Ormuz.