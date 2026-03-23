Bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta un 3,36 % al abrir ante escalada en Oriente Medio

Tras el inicio de la sesión y antes del cierre de la jornada matinal, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se desplomaba un 3,36 %, al perder 848,49 puntos, hasta situarse en los 24.428,83 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái llegaba a caer un 2,37 %, hasta los 3.866,90 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen descendía hasta un 2,3 %, hasta situarse en los 13.554,90 enteros.

Al otro lado del estrecho, el índice taiwanés, el Taiex, también registraba caídas de hasta el 2,79 %, reflejo de la presión vendedora en los mercados asiáticos tras los descensos superiores al 6 % en Seúl y al 3,5 % en Tokio en la apertura.

Los mercados reaccionaban así al recrudecimiento de la crisis en Oriente Medio, después de que Irán reiterase su disposición a cerrar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte energético mundial.

En paralelo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene en el entorno de los 110 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro desde el golfo Pérsico.

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El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, es además una arteria clave para China, ya que cerca del 45 % de sus importaciones de crudo pasan por esa ruta.

Irán ha amenazado en varias ocasiones con bloquear el paso si continúan los ataques en su contra, mientras Estados Unidos ha advertido de posibles nuevas acciones militares si Teherán mantiene la presión sobre esta vía estratégica.