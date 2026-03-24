Gobierno de Bolivia dice que pagó 214.000 dólares por daños de gasolina en mal estado

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, mencionó que los desembolsos corresponden a "más de mil personas" que reportaron fallas mecánicas en sus vehículos debido a la mala calidad de la gasolina.

Akly precisó que para este miércoles la suma llegará a los 2,5 millones de bolivianos (357.000 dólares) y que se avanzará "progresivamente" en este proceso abierto para "todos los tipos de automotores públicos y privados" afectados.

El Gobierno presentó a finales de febrero el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender los posibles daños en el parque automotor por la gasolina que calificó como "desestabilizada", según el tipo de gravedad, y con miras a una compensación a cargo de un seguro.

El presidente de YPFB mencionó que dicha plataforma "atiende a todos los actores a nivel nacional" y que continuará activa hasta abril, toda vez que las dificultades con la calidad de la gasolina han quedado superados.

Akly mencionó que el método generó la aplicación de una "compensación justa", según cada caso que oscilan entre los 500 bolivianos (71 dólares) hasta los 5.000 (714 dólares), en las situaciones de mayor gravedad.

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Sin embargo, los dirigentes de los diferentes sindicatos de transporte de La Paz anunciaron una huelga de 24 horas para el miércoles, en protesta por la venta de combustible en mal estado que también, aseguraron, se ha identificado en la venta de diésel.

Al respecto, el presidente de YPFB afirmó que hasta el momento "no hay ningún problema en el caso del diésel" y pidió a los dirigentes transportistas "reflexión" y sumarse a la labor de solución del problema.

El reclamo de los transportistas de distintas regiones del país por el mal estado del combustible inició en enero, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha admitido y que, aseguró, se trata de un problema "heredado" de la anterior gestión, aunque matizó que no ocurrió en todo el país.

YPFB informó a inicios de febrero que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que generó el desbalance en la composición del combustible.

También dijo que se asumieron varias medidas para garantizar el buen estado de la gasolina, como mayores controles en la cadena de distribución, la limpieza de los tanques de almacenamiento, la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores y la adquisición de aditivos.

El problema con la calidad del combustible se dio después de que en diciembre el Gobierno de Paz retiró la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante más de dos décadas.