Marruecos incauta 12 toneladas de hachís destinadas a tráfico internacional

La Policía, con información de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia), interceptó tres furgonetas con matrículas falsificadas abandonadas por sus conductores tras una persecución en las afueras de la ciudad.

El registro de los vehículos desveló fardos del estupefaciente listos para su exportación, junto a 10 placas falsas, mientras la Gendarmería Real halló un cuarto vehículo vinculado a la red en la zona rural costera de Sidi Kaouki, al sur de Essaouira.

La nota añadió que la Policía Judicial prosigue las pesquisas bajo supervisión fiscal para desmantelar la red criminal, en el marco de los "intensos esfuerzos" marroquíes contra el narcotráfico transfronterizo.

Durante 2025, la Policía marroquí, que opera principalmente en las ciudades, incautó unas 170 toneladas de cannabis, sin incluir las operaciones llevadas a cabo por la Gendarmería Real, encargada de la seguridad y del control judicial en las zonas rurales.