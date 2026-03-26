Checa CSG aumentó un 35 % su beneficio neto, hasta 872 millones de euros, en 2025

El resultado de explotación (Ebitda) de CSG fue de 1.782 millones de euros, con un aumento del 67 % respecto al año anterior.

El director general de CSG, Michal Strnad, consideró 2025 un "año decisivo" en el que la empresa ha conseguido "importantes contratos a largo plazo" y donde se ha ampliado capacidad de producción, con una estrategia de integración vertical.

La empresa ha completado recientemente su salida a bolsa en Euronext Amsterdam, y en el mercado no regulado de la Bolsa de Praga, "sentando así una base sólida para la siguiente fase de nuestro crecimiento", añadió el máximo responsable.

Esa operación bursátil permitió a la empresa obtener 3.800 millones de euros, lo que representa el 15 % de su capital social.

Las ventas se situaron en 6.741 millones de euros, con una subida del 72 %, algo que la empresa atribuyó a la gran demanda de sistemas de defensa y a la integración de la empresa The Kinetic Group.

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El 65 % de esas ventas fue a países miembros de la OTAN, donde CSG tiene gran implantación, mientras que el 27 % fue al mercado final ucraniano en operaciones pagadas por otro Estado o entidad, como la iniciativa checa de munición, precisó el comunicado.

Eso explica que entre las partidas que más crecieron el año pasado se encuentra la de munición de calibre medio y grande, lo que refleja "tanto la tensa situación geopolítica como la ampliación de la capacidad de producción y distribución del grupo", añadió CSG.

Es una tendencia que se confirma en la actual cartera de pedidos, donde el segmento de municiones de calibre medio y grande representaba a fin del ejercicio año 45 % del total, seguido por el segmento de sistemas terrestres (40 %), otras municiones (10%), electrónica aeroespacial y de defensa (3%) y sistemas avanzados (1%).

Entre las empresas clave del grupo se encuentran Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group y The Kinetic Group, que integran un grupo que emplea actualmente más de 14.000 personas.