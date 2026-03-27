Francia dará ayudas de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas y pescadores

También habrá medidas de apoyo para los agricultores franceses, ya que el Gobierno los eximirá del pago de cualquier impuesto especial sobre el gasóleo agrícola (no destinado al transporte por carretera) durante el mes que viene.

Se trata de una "respuesta gradual, específica, sectorial y limitada al mes de abril", informó el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en una rueda de prensa junto a los responsables de las competencias de Energía, Transporte, Pesca, Pequeñas y Medianas Empresas y Agricultura.

Se suman a las medidas ya adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la crisis, recordó el ministro, como las tomadas para garantizar la transparencia de precios y controlar los abusos o las medidas urgentes para facilitar la tesorería de los grupos afectados.

En este caso el Estado irá más allá, con ayudas directas, para sostener "a los sectores más en peligro", precisó Lescure, por el alza de precios de la energía.

En Transporte, el ministro Philippe Tabarot recordó que el 90 % de las mercancías circulan aún por carretera, que es un ramo de actividad que concentra 400.000 empleos en 45.000 empresas y que es un "pulmón" fundamental para garantizar la "resiliencia" de la economía francesa.

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Por eso, para las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera (tanto de mercancías como de pasajeros) que puedan justificar estar en dificultades se dispuso un fondo de 50 millones de euros destinado a entregar ayudas de 20 céntimos de euros por litro de carburante.

Es una medida similar a la que se aplicará a los pescadores para garantizar que puedan seguir faenando a pesar de la crisis.

Para acompañar a los agricultores se anunciaron las citadas exenciones fiscales al gasóleo agrícola, lo que representará un esfuerzo de 14 millones de euros que el Estado dejará de ingresar.

Además, Francia solicitará una suspensión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea para los fertilizantes, durante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebrará el lunes.

Más a largo plazo, estas medidas no son "suficientes", admitió por su parte la ministra delegada de Energía, Maud Bregeon, porque Francia y otros países están pagando, en realidad, el precio de su "dependencia" energética.

"Ninguna democracia debe permitir que su soberanía energética dependa de potencias exteriores", aseveró, y la solución "tiene un nombre, es la electrificación", para no depender de los precios de los carburantes, que están a merced de conflictos que Francia no ha elegido.

Eso se traduce, dijo, en construir un sistema de energía descarbonizada y producida en Francia, basado en la nuclear y las renovables.

En concreto, el Gobierno francés se ha fijado el objetivo de reducir la dependencia de las energías fósiles importadas del 60 % al 40 % para 2030, algo que se iba a concretar en un plan de electrificación previsto para ser anunciado a finales de abril y que finalmente se adelantará a la semana que viene.