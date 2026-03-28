Indonesia comienza a restringir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

La medida, que convierte a Indonesia en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de los menores, afecta a ocho plataformas: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox; aunque podría ampliarse en el futuro.

"Reiteramos que no hay excepciones en cuanto al cumplimiento y que toda entidad comercial que opere en Indonesia está obligada a cumplir con las leyes del país", declaró en la noche del viernes Meutya Hafid, ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, al admitir que hay plataformas que aún no han cumplido.

Según los datos de Indonesia, la medida afectaría potencialmente a unos 70 millones de niños. Las autoridades no han dado detalles sobre las tecnologías de verificación que se utilizarán, por lo que cada compañía aplica su propio modelo para "detectar y desactivar" las cuentas vinculadas a menores de 16 años.

La ministra agradeció anoche la colaboración de algunas plataformas que ya han comenzado a aplicar los cambios, mientras instó a acelerar las medidas a las compañías que aún no se han pronunciado.

Hafid afirmó que X modificó la semana pasada sus términos de uso y desde este sábado empezará a "desactivar" los perfiles de aquellos que no las cumplan.

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Otro ejemplo de "colaboración" es Bigo live, una plataforma de retransmisión de vídeo en directo, que, según la ministra, ha ajustado el mínimo de edad a partir de los 18 años.

"Además, han informado que implementarán un sistema de moderación con inteligencia artificial y verificación humana para revisar y controlar las cuentas de menores", remarcó la representante de Yakarta.

Roblox, por su parte, anunció planes para ajustar las funciones para usuarios menores de 13 años, quienes solo podrán jugar sin conexión; mientras TikTok se ha comprometido a desactivar gradualmente las cuentas de usuarios menores de 16 años.

"Seguimos instando a ambas plataformas a que cumplan de inmediato con la normativa de manera íntegra", apuntó Hafid.

La ministra además recordó que hay otras cuatro plataformas, en referencias a las vinculadas a Meta y Google, que aún no han informado sobre los pasos que van a dar al respecto.

"Debemos recordar que el gobierno tiene la facultad de adoptar medidas coercitivas, que incluyen la imposición de sanciones", advirtió la representante gubernamental.

A diferencia de Australia, donde el veto a menores de 16 años se implementó el pasado diciembre, Indonesia prevé dejar un margen de acción a algunas redes sociales para que adolescentes de entre 13 y 16 años puedan seguirlas usando, siempre que terminen siendo consideradas de bajo riesgo y con el consentimiento de algún adulto.

El archipiélago, la mayor economía del Sudeste Asiático, se adelanta así a países de Europa, como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, y España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías.

"Es fundamental recordar que los niños son igual de valiosos en todas partes. Los niños indonesios no son menos valiosos que los niños australianos. Los niños en Asia son tan valiosos como los niños en Europa (...) Los niños de todo el mundo merecen ser tratados con igualdad", sentenció la ministra.