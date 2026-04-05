El Kospi surcoreano sube más del 1 % ante aparente extensión de plazo de Trump contra Irán

Tras media hora de negociación, el indicador aumentaba un 1,15 %, o 61,89 puntos, hasta situarse en 5.439,19 enteros. El Kospi creció un 2,74 % al cierre de operaciones el viernes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano.

La subida del Kospi se produce después de que Trump publicó en su red social, Truth Social: “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!", sin ofrecer más explicaciones de si había extendido el plazo, que supuestamente vencía este lunes, para que Irán abra la vía clave de transporte de crudo y evite ataques en infraestructura energética.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía más del 3 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio subiendo casi un 2 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor ascendía un 0,21 %, y su empresa hermana Kia saltaba por encima del 1 %.