Sector privado pide diálogo para evitar que bloqueos afecten a empresas por paro en México

El organismo empresarial, que representa a más de 5,2 millones de empresas del sector terciario mexicano, advirtió que una interrupción en rutas estratégicas compromete el suministro, la movilidad y la operación de miles de empresas y negocios familiares.

En un comunicado, la cúpula empresarial llamó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y a los manifestantes a actuar con responsabilidad para evitar afectaciones a la actividad económica nacional.

Señaló que, de acuerdo con reportes públicos, la movilización “podría impactar accesos carreteros clave, corredores logísticos estratégicos y rutas fundamentales para el comercio, la distribución de mercancías y la movilidad de trabajadores, consumidores y turistas”.

La Concanaco Servytur sostuvo que una afectación de esa magnitud no solo repercute en el transporte de carga, sino que golpea de manera directa a micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, destinos turísticos y negocios familiares que dependen del movimiento diario de productos, insumos y clientes.

“En la economía real, cada hora de bloqueo afecta la productividad, la certidumbre y el sustento cotidiano de millones de personas”, sostuvo el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

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La organización reconoció, sin embargo, que entre las causas expuestas por los transportistas hay problemas que deben atenderse con seriedad y prontitud, como la inseguridad en carreteras, la extorsión y los altos costos operativos, demandas que consideró legítimas y sujetas a atención institucional y seguimiento puntual.

No obstante, subrayó que ninguna inconformidad debe resolverse trasladando sus costos a terceros ni afectando el derecho al trabajo, al libre tránsito, al abasto y a la actividad productiva del país.

Por ello, exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a dar seguimiento inmediato y eficaz a las mesas técnicas ya existentes, fortalecer la coordinación entre dependencias, atender los compromisos asumidos y acelerar soluciones concretas.

También pidió garantizar corredores de libre tránsito para mercancías, alimentos, medicinas y bienes esenciales, así como reforzar la información pública en tiempo real sobre cierres, rutas alternas, tiempos de respuesta y riesgos operativos.

Además, hizo un llamado “respetuoso pero firme” a los manifestantes para privilegiar el diálogo y la vía institucional, y evitar acciones que paralicen corredores logísticos o afecten a terceros.

También llamó a la ciudadanía y al sector productivo a mantenerse informados por canales oficiales, considerar rutas alternas y reportar incidentes a las autoridades.

Por último, la Confederación, que concentra tres cuartas partes del empleo formal y 80 % del PIB, refrendó su disposición a contribuir, desde el diálogo y la representación territorial de sus cámaras confederadas, “a una salida pronta y responsable que proteja el empleo, el abasto, la movilidad y la economía familiar”.