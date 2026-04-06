Argelia celebrará elecciones legislativas el próximo 2 de julio

El calendario electoral comienza este 12 de abril con la revisión de las listas electorales, que se extenderá hasta el 26 de abril, y termina con la elección de los 407 nuevos diputados para un mandato de cinco años.

El Parlamento argelino debate de forma paralela la ley de redistribución de distritos electorales que modifica los escaños a cubrir en ambas cámaras, debido al establecimiento de nuevas 'wilayas' (provincias), lo que incrementa el número de circunscripciones de 58 a 69.

La semana pasada, el Parlamento argelino reformó la ley electoral que flexibiliza los criterios para presentar candidaturas y trasfiere al Ministerio de Interior la organización logística de los comicios.

El Parlamento argelino está compuesto por la ANP, elegida por sufragio universal, y el Consejo de la Nación, la cámara alta con 144 miembros, dos tercios elegidos indirectamente y un tercio elegido por el presidente.

El histórico Frente de Liberación Nacional (FLN) domina el hemiciclo como primer partido del Parlamento, seguido de candidatos independientes y de la formación islamista Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP).