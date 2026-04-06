Mercados petroleros abren al alza: precios superan los US$ 110 el barril

Los precios del petróleo llegaron a superar hoy,en la apertura de los mercados, la barrera de los 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump de destruir infraestructuras civiles de Irán.

Tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent del Mar del Norte cotizaban al alza.

Trump advirtió ayer que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si la República Islámica no reabre el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de la producción petrolera mundial.

Irán bloquea de facto el paso por el estrecho desde el estallido de la guerra el 28 de febrero.

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Bolsas

En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en alza sumando 0,6%.

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Por su parte, el índice Kospi de la bolsa de Seúl terminó ganando 1,4%.

Otras bolsas asiáticas no operaron por el feriado del lunes de Pascua.