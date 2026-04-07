La mayor preocupación en EEUU por la guerra de Irán es coste de la gasolina, según sondeo

Siete de cada diez estadounidenses, el 69%, están preocupados por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado .

También una mayoría de encuestados muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Medio (53%).

El 36% de los estadounidenses opina que la situación del pueblo iraní empeorará debido a la acción militar estadounidense, frente a una cuarta parte cree que mejorará, y el 16% que no espera ningún cambio.

No hay ningún tema sobre política exterior en el que una mayoría exprese confianza en Trump. Un 43 % de estadounidenses confía mucho o bastante en su gestión de las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, en lo que respecta a la guerra entre Rusia y Ucrania y en todo lo relacionado con Irán, China y Corea del Norte la confianza en las decisiones del presidente se ha reducido.

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En 2024, durante su campaña presidencial, un 45 % confiaba en su gestión entre Rusia y Ucrania, aunque esa cifra se sitúa ahora en el 32 %.

A punto de cumplirse seis semanas del inicio de la guerra de Irán, el 35% de los estadounidenses confía mucho o bastante en la política de Trump hacia Irán.

Esta confianza ha disminuido tanto entre republicanos como entre demócratas, y son los republicanos mayores de 65 años quienes más confían, hasta el 80%, en la capacidad de Trump para tomar buenas decisiones sobre el conflicto en Oriente Medio.