Las minas en Afganistán causaron 96 muertos en el último año, la mayoría de ellos niños

El organismo detalló que, entre abril de 2025 y marzo de 2026, se contabilizaron 225 incidentes que elevaron el balance total de 474 afectados, de los cuales más de 300 son niños.

Según declararon expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este martes, la mayoría de estos accidentes ocurren cuando los menores y adolescentes encuentran los artefactos "mientras juegan o cuidan el ganado".

Durante una ceremonia en Kabul, el director general de la ANDMA, Haji Mullah Nooruddin Turabi, calificó los restos bélicos como un "enemigo oculto de la humanidad" y urgió a la comunidad internacional a intensificar la cooperación para limpiar los terrenos contaminados tras décadas de conflicto.

El desglose oficial de las autoridades afganas muestra que al menos 380 de los afectados son varones y 94 mujeres o niñas.

El director de Coordinación de Limpieza de Minas, Qari Nooruddin Rustamkhil, señaló que en el último ejercicio se han despejado 94 kilómetros cuadrados y que actualmente 155 equipos ejecutan diez proyectos de limpieza en 23 provincias del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La representante de la ONU en Afganistán, Georgette Gagnon, subrayó que la infancia sigue siendo el colectivo más vulnerable y destacó la importancia que Naciones Unidas otorga a estas labores para lograr una paz a largo plazo.

Según Nicholas Stephen Pond, de la sección de desminado de la ONU, el 90 % de estas tragedias son consecuencia directa de restos de guerras pasadas que todavía permanecen activos en el campo.