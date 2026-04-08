A. Saudí apoya esfuerzos para acuerdo permanente y pide mantener abierto estrecho de Ormuz

En un comunicado, el ministerio de Exteriores saudí "expresó la satisfacción del Reino" por el anuncio del presidente de EE.UU, Donald Trump, y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, de alcanzar un cese el fuego de dos semanas durante las cuales las partes mantendrán negociaciones en Islamabad.

"El Reino reafirma su apoyo a los esfuerzos de mediación emprendidos por Pakistán para alcanzar un acuerdo permanente que garantice la seguridad y la estabilidad y resuelva todos los problemas que han provocado inestabilidad durante varias décadas", dijo en alusión a las actividades nucleares y el programa de misiles balísticos de Irán.

"Asimismo, subraya la necesidad de mantener el estrecho de Ormuz abierto a la navegación, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, sin restricción alguna", añadió.

Riad expresó también en la nota su esperanza en que "el alto el fuego brinde la oportunidad de alcanzar una tregua integral y sostenible, que mejore la seguridad de la región", y que "cesen todos los ataques o políticas que afecten la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los países" del golfo Pérsico, según el comunicado.

Desde el inicio de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, el 28 de febrero, Arabia Saudí y sus socios de la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán- han sido blanco de centenares de ataques con misiles y drones iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las naciones del CCG, aliadas de EE.UU y en cuyos territorios Washington mantiene importantes bases militares, no han respondido en territorio iraní y se limitaron a interceptar los ataques dirigidos, en su mayoría, contra instalaciones civiles, incluidos yacimientos de petróleo y gas y refinerías.

El cierre por Irán del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo del mundo, ha supuesto importantes pérdidas económicas a nivel internacional y perjudicado las economías de los integrantes del CCG fuertemente dependientes de la venta de crudo y gas.