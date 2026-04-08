FundéuRAE: “hacer más eficiente”, mejor que “eficientar”

Sobre todo en las noticias sobre administración y economía, se pueden encontrar ejemplos como los siguientes: “Es un instrumento para eficientar la impartición de justicia”, “La estrategia ha eficientado los procesos de la empresa” o “Asegura que están eficientizando los servicios”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que el verbo “eficientar”, que deriva del adjetivo “eficiente”, tiene uso en México y Centroamérica.

Una variante es “eficientizar”, presente en varios países, en especial en la República Dominicana. No obstante, y aunque no rechaza estas formas, puntualiza que sigue siendo mayoritaria la fórmula tradicional “hacer más eficiente”, que resulta preferible.

Por consiguiente, en las frases anteriores habría sido mejor escribir “Es un instrumento para hacer más eficiente la impartición de justicia”, “La estrategia ha hecho más eficientes los procesos de la empresa” y “Asegura que están haciendo más eficientes los servicios”.

No obstante, si se opta por los verbos derivados de “eficiente”, y dado que están bien formados, no son necesarias ni comillas ni cursiva.

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Finalmente, se recuerda que el adjetivo en la expresión “hacer más eficiente” ha de concordar con aquello a lo que se refiere, de modo que, por ejemplo, no habría sido adecuado “La estrategia ha hecho más eficiente los procesos de la empresa”.

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