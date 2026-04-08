Japón celebra el alto el fuego en Irán pero pide una solución diplomática definitiva

"Si bien acogemos la noticia como un paso positivo, creemos que deben alcanzarse resultados a través de la diplomacia, y esperamos que haya pronto un acuerdo final", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

El portavoz aseguró que Tokio continuará trabajando junto a la comunidad internacional para contribuir a los esfuerzos diplomáticos, pero aclaró que, de momento, la mandataria japonesa, Sanae Takaichi, no tiene planeado hablar con los líderes de EE.UU. o de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes y el inicio de un alto el fuego bilateral durante este periodo, en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de las autoridades paquistaníes.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas.

La noticia generó fuertes caídas en el precio del petróleo y llevó a las principales Bolsas de Asia a registrar subidas en la apertura de este miércoles.

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Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra ha obligado al país a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, entre otras medidas.