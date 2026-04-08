La muerte de otro soldado israelí en el Líbano eleva a 12 las bajas allí en esta ofensiva

Según el comunicado castrense, el suceso tuvo lugar ayer y otros dos soldados resultaron heridos y fueron hospitalizados. La víctima ha sido identificada como Touvel Yosef Lifshitz, de la Brigada Golani.

Entre los doce fallecidos, hay al menos uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí, de madrugada, en la localidad libanesa de Shebaa, según aclaró una fuente militar tras una investigación preliminar.

Pese al alto el fuego en Irán, Israel bombardeó este miércoles el Líbano en un ataque de una envergadura sin precedentes en el mes de ofensiva, matando al menos a 254 personas e hiriendo a otras 1.165, según informó la Defensa Civil libanesa.

Entre los lugares alcanzados en la oleada de bombardeos simultáneos contra diferentes áreas del sur y el este del país, así como otras de Beirut, hay edificios residenciales en zonas céntricas de la capital libanesa.

El Ejército israelí afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán.