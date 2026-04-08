Proyecto apoyado por UE en Ecuador alcanza 6 millones de dólares en negociaciones y ventas

El proyecto contribuyó al fortalecimiento de la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión de jóvenes, mujeres y personas en situación de movilidad humana en el sector agroalimentario del Ecuador.

Tras cuatro años de ejecución, CREA concluyó su intervención en 17 provincias del país, enfocándose en la inserción de productos ecuatorianos en el mercado europeo y siguiendo un enfoque de cadena de valor.

El proyecto acompañó a 33 MIPYMES y 24 organizaciones de productores en ocho cadenas productivas -aguacate, banano, café, cacao, guanábana, guayusa, plátano y quinua-, promoviendo negocios inclusivos y sostenibles, fortaleciendo el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

CREA "representa un verdadero paradigma de la cooperación internacional que se consolidó en el marco del acuerdo comercial vigente entre La Unión Europea y Ecuador y ha permitido a los pequeños agricultores, y a las MIPYMES ecuatorianas diversificar su oferta de exportación hacia el mercado europeo desde un enfoque sostenible e inclusivo.", dijo Jekaterina Doródnova, embajadora de la UE en Ecuador.

El proyecto contó con el cofinanciamiento de la UE por 4,5 millones de dólares, fue liderado por la ONG Rikolto y ejecutado en consorcio junto a ANFAB, COSPE, ESPOL y KU Leuven.

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Este apoyo forma parte de los 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) que la UE entregó para mitigar el impacto de la pandemia por la covid 19, aportando para la recuperación socioeconómica del sector del comercio exterior, especialmente de las MIPYMES y organizaciones de productores, en el marco del acuerdo comercial vigente y promoviendo la inclusión de grupos vulnerables, indicó CREA en un comunicado.

"CREA, generó sinergias clave para el empoderamiento de jóvenes y mujeres, impulsando la consolidación de más de 15 emprendimientos. El proyecto también fortaleció negocios inclusivos, promovió ingresos dignos para los y las productores, fomentó prácticas empresariales inclusivas, potenció la innovación digital con la plataforma Ecuador Agroalimentario", entre otros, señaló Johanna Renckens (Rikolto), coordinadora del proyecto CREA.

La iniciativa que benefició indirectamente a 39.900 personas y directamente a 9.950, entre ellos a 2.940 mujeres y 2.237 jóvenes, se implementó de manera estratégica en cinco componentes: Comercial, Investigación-Acción, Profesionalización, Inclusión y Entorno favorable, con el objetivo de robustecer la competitividad, la innovación y la inclusión del sector agroalimentario ecuatoriano.