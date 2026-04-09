Los hutíes dicen haber impedido que EEUU e Israel lancen ataques a Irán desde el mar Rojo

Al Huti afirmó en un discurso televisado que uno de los "resultados más importantes" de su grupo fue "impedir que el enemigo israelí y estadounidense utilizara militarmente el mar Rojo en acciones hostiles contra la República Islámica de Irán y los países del Eje", en referencia a las formaciones armadas proiraníes en el Líbano e Irak.

Asimismo, recordó que el movimiento chií, aliado de Teherán, ha participado en ataques contra Israel con misiles y drones en "una escalada progresiva" que amenazó con intensificar "con medidas contundentes y de gran impacto según las etapas que se presenten".

El líder del movimiento yemení también elogió al Gobierno de España por negarse a permitir que Estados Unidos utilizara su territorio y su espacio aéreo para efectuar operaciones militares contra Irán, y calificó la postura del país mediterráneo de "honorable", al tiempo que deseó que hubiera sido "adoptada por todos los países de la región".

De hecho, acusó a los gobiernos árabes, en especial a los del golfo Pérsico, de permitir el uso de su territorio por Estados Unidos, que también ha participado en el derribo de misiles y drones lanzados por Teherán contra los países árabes en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su suelo.

Por otra parte, Al Huti declaró que Estados Unidos e Israel no lograron sus objetivos en Irán, al considerar que no se ha materializado ninguna transformación en Oriente Medio ni se ha derrocado el sistema político iraní.

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Además, advirtió de que el actual alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán "no significa el fin del conflicto ni el fin de la amenaza israelí", por lo que pidió preparación ante "las inevitables oleadas venideras".

También aseveró que la continuación de los ataques israelíes contra el Líbano -donde ayer los bombardeos mataron a más de 200 personas- tras la desescalada con Irán "podría conducir al regreso de la guerra total".

"Es imposible permanecer impasibles mientras el enemigo israelí ataca al pueblo libanés y a la resistencia islámica (en referencia al grupo chií Hizbulá) en el Líbano", sentenció.