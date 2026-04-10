Los muertos por los bombardeos israelíes del miércoles en el Líbano suben a 357

"Este balance es todavía preliminar debido a la continuación de los trabajos de limpieza de escombros y a la presencia de una gran cantidad de restos mortales", precisó la fuente.

Según un comunicado del departamento libanés, estos restos están teniendo que ser sometidos a pruebas de ADN para confirmar sus identidades antes de anunciar una cifra definitiva.

En total, desde el comienzo de la ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo, han muerto 1.953 personas en diferentes puntos del Líbano y otras 6.303 han resultado heridas, de acuerdo con la nota.

Este miércoles, Israel lanzó una oleada de ataques sin precedentes contra más de cien puntos del Líbano en pocos minutos, con la que dice haber matado a 180 miembros del grupo chií Hizbulá.

Las acciones provocaron el derrumbe de edificios enteros en plena capital y fueron las más fuertes desde el comienzo de la guerra.

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Israel anunció ayer, jueves, que comenzará negociaciones directas con el Líbano, con la primera reunión preparatoria prevista para este mismo martes en Washington, con rango de embajadores.