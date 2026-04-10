Tasa de desempleo en Canadá se mantiene en el 6,7 % pese a la creación de plazas en marzo

Tras una pérdida acumulada de 109.000 puestos en enero y febrero, la tasa de empleo permaneció "estable" en el 60,6 % explicó la agencia estadística canadiense que también indicó que no hubo cambios significativos ni en el empleo a tiempo completo ni en el parcial.

Por sectores, el empleo aumentó en “otros servicios”, que incluye actividades personales y de reparación, con 15.000 puestos más, así como en recursos naturales, con un incremento de 10.000.

En cambio, el sector financiero, de seguros, inmobiliario, de alquiler y arrendamiento perdió 11.000 empleos, su primer descenso mensual significativo desde noviembre de 2023.

El informe también destacó una aceleración salarial. El salario medio por hora subió un 4,7 % interanual, hasta 37,73 dólares canadienses, el mayor ritmo de crecimiento desde octubre de 2024.

El incremento salarial, junto con las tensiones inflacionarias creadas por la guerra en Irán debido al fuerte aumento de los precios del petróleo y sus derivados, podría obligar al Banco de Canadá a considerar una subida de los tipos de interés en su próxima cita, programada para el 29 de abril.

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El pasado 18 de marzo, el banco central canadiense anunció que mantenía los tipos de interés en el 2,25 % ante la "creciente volatilidad" global en los precios de la energía y en los mercados financieros creada por la guerra en Oriente Medio.

El Banco de Canadá subrayó que seguiría evaluando el impacto del conflicto en Oriente Medio, así como las tensiones comerciales con Estados Unidos, y reiteró que estaba preparado para ajustar la política monetaria según evolucione la situación, con el objetivo de preservar la estabilidad de precios.