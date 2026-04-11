Hong Kong amenaza con sanciones a caseros mientras avanza registro de pisos subdivididos

La secretaria de Vivienda, Winnie Ho, señaló en una entrevista radiofónica citada por medios locales que la acogida del sistema ha sido "fuerte", con un primer balance oficial que apunta a 5.557 solicitudes recibidas correspondientes a más de 1.370 inmuebles.

Ho instó a los arrendadores a completar el trámite cuanto antes para beneficiarse de las exenciones previstas durante los seis primeros meses y evitar acciones punitivas posteriores.

Estas bonificaciones afectan a las tasas de reconocimiento ligadas a la Ordenanza de Unidades Habitacionales Esenciales, que entrará en vigor plenamente en marzo de 2027.

El nuevo marco normativo somete a supervisión los apartamentos subdivididos, habituales en los barrios más congestionados de la ciudad, donde una sola vivienda se segmenta internamente en varias estancias independientes para alquiler.

Los dueños que deseen seguir explotando estas unidades deberán registrarlas en el plazo de un año y dispondrán después de un periodo de gracia de 36 meses, hasta febrero de 2030, para adecuarlas a los requisitos técnicos fijados por la ordenanza.

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La regulación establece como condiciones mínimas una superficie de al menos ocho metros cuadrados por unidad, una altura libre de 2,3 metros, la existencia de ventanas adecuadas y la dotación de un baño propio, con el objetivo de garantizar ventilación, higiene y privacidad básicas.

Asimismo, Ho recalcó que los arrendadores que continúen operando fuera del registro "serán procesados conforme a la ley".

Los datos preliminares indican que el mayor número de formularios procede de los distritos de Yau Tsim Mong, Sham Shui Po y Eastern Hong Kong Island, zonas de alta densidad residencial y abundancia de inmuebles envejecidos, donde este tipo de alojamiento es una vía de acceso a la vivienda para hogares con menos recursos.

Durante el primer año de aplicación, los propietarios estarán exentos del pago de 745 dólares hongkoneses (unos 95 dólares estadounidenses) para favorecer la adhesión al esquema.

Según el censo de 2021, en Hong Kong existen unas 108.200 unidades subdivididas, de las cuales un 30 % requerirá obras de mayor calado para ajustarse a las nuevas especificaciones.

Ho avanzó que en mayo se abrirán al público pisos demostrativos gestionados por la Autoridad de Renovación Urbana para mostrar in situ los estándares espaciales y estructurales del nuevo modelo habitacional.

La responsable de Vivienda estimó que en torno a un 70 % del parque actual podrá adaptarse mediante intervenciones menores y confió en que el programa, junto con los 189.000 pisos públicos previstos para los próximos cinco años, reduzca la dependencia de este tipo de alojamientos precarios y contenga subidas bruscas en los alquileres.

"Con más opciones de vivienda adecuada, disminuirá la necesidad de pisos subdivididos y se limitarán incrementos de renta significativos", afirmó.