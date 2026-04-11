Las negociaciones en Pakistán marcan un "momento decisivo" para EE.UU. e Irán, dice Sharif

"Esta es la etapa que en inglés se llama el equivalente a un 'make or break' (momento decisivo) para buscar un alto el fuego permanente", afirmó Sharif en un discurso a la nación el viernes por la noche.

El jefe del Gobierno encargado de la mediación entre las partes subrayó la relevancia de la cita para concretar el fin de las hostilidades y los acuerdos que engloben la paz en Oriente Medio.

"Se ha anunciado un alto el fuego temporal, pero ahora queda por delante una etapa aún más difícil: la de lograr un cese al fuego duradero y resolver asuntos complicados mediante la negociación", añadió el mandatario paquistaní.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, aterrizó en la capital el viernes por la noche.

Por su parte, se espera la llegada inminente del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, justo a una delegación de alto nivel que incluye al enviado especial Steve Witkoff y al asesor Jared Kushner, además de altos cargos del Pentágono.

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Sharif agradeció a los liderazgos de Washington y Teherán por aceptar su invitación al diálogo tras más de 40 días de guerra abierta iniciada el pasado 28 de febrero.

Durante su discurso, el primer ministro paquistaní anunció una reducción del 26% en el precio del diésel, recortando de 520 a 385 rupias por litro, para aliviar una de las economías con mayores precios energéticos del sur de Asia.

Sharif concluyó pidiendo a la nación rezar por el éxito de las conversaciones y aseguró que Pakistán hará todo lo posible para que el proceso no colapse.

"Les pido a todos ustedes, respetables mayores, madres, hermanas y hermanos, que oren ante Alá para que, en Su infinita misericordia, conceda el éxito a estas negociaciones. De esta manera, se salvarán incontables vidas inocentes y se establecerá la paz en el mundo", concluyó.