El gas natural sube más del 8 %, por encima de los 47 euros

Asimismo, ante la falta de avances en las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14:00 GMT.

En este contexto, el precio del gas natural se dispara ese 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora, aunque en la apertura ha llegado a tocar los 49,52 euros.

Asimismo, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, avanza el 6,88 %, hasta los 101,74 dólares.

La pasada semana, el precio del gas natural cayó con fuerza, más del 19 %, ante el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, y mientras se iniciaban las negociaciones de paz este fin de semana en Pakistán.

Unas negociaciones que, finalmente, se han cerrado sin acuerdo.