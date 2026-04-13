FundéuRAE: “prevalerse” y “prevalecer”, diferencias

Pueden encontrarse, especialmente en noticias relacionadas con el ámbito jurídico, frases como las siguientes: “Quien se prevalece de una posición que le ha confiado el pueblo para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público”, “El presidente se prevalece del cargo para hacer campaña” o “Insiste en que el presidente sí prevaleció de su situación de superioridad”.

El verbo “prevalerse” significa ‘aprovecharse o servirse de una determinada situación para obtener una ventaja o provecho propio’, tal como recoge el “Diccionario panhispánico del español jurídico”, y es pronominal: “Se prevalió de su poder para evitar la multa”. No significa, por tanto, lo mismo que “prevalecer” (‘sobresalir, tener alguna superioridad o ventaja entre otras’ o ‘perdurar, subsistir’, entre otros sentidos), verbo con el que, en ocasiones, se confunde.

Además, se recuerda que “prevalecer” es intransitivo, pero no pronominal, por lo que es inadecuado usar “prevalecerse” con cualquiera de sus sentidos: “algo prevalece”, no “algo se prevalece”.

Así pues, en los ejemplos iniciales, lo indicado habría sido “Quien se prevale de una posición que le ha confiado el pueblo para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público”, “El presidente se prevale del cargo para hacer campaña” e “Insiste en que el presidente sí se prevalió de su situación de superioridad”.

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