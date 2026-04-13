Rusia no felicitará a Magyar por victoria en parlamentarias pese a disposición al diálogo

“No enviamos felicitaciones a países inamistosos y Hungría es un país inamistoso ya que apoya las sanciones que nos fueron impuestas”, dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

Agregó que Rusia sigue abierta al diálogo con Hungría, pero espera para ver “cuál será la línea general del nuevo Gobierno”.

“Es difícil de decir si seguirá siendo pragmática o se politizará”, señaló.

Horas antes, en su primer comentario sobre las elecciones húngaras, el Kremlin ya se había mostrado dispuesto a continuar los contactos pragmáticos con Budapest pese a la derrota en las elecciones del domingo de su aliado Viktor Orbán, quien bloqueó el apoyo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia.

"Hungría hizo su elección. La respetamos", dijo el portavoz presidencial ruso.

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Con el 96,9 % de los votos contados, el partido opositor húngaro Tisza, liderado por Magyar, se llevó 138 de los 199 escaños de la Cámara, mientras que el hasta ahora gobernante partido Fidesz, obtiene 55 parlamentarios, frente a los seis de la formación extremista de derechas Nuestra Patria.

En su primer discurso tras confirmarse su arrolladora victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno "un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN".