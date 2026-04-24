Anuncian 33 millones de dólares en fondos de FEMA para reconstrucción en Puerto Rico

"Le agradezco al presidente Donald Trump y a mi amigo, el secretario Markwayne Mullin, por su liderazgo decisivo en impulsar la recuperación de Puerto Rico", expresó en un comunicado la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

Estos fondos son parte de los 1.200 millones que FEMA anunció para más de 200 proyectos grandes de Asistencia Pública a nivel federal, bajo el liderazgo del secretario de Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin.

FEMA declaró que está trabajando diligentemente para atender la acumulación de solicitudes de fondos.

La interrupción en las apropiaciones ha agotado drásticamente los Fondo de Ayuda para Desastres (DRF, por sus siglas en inglés), la fuente principal de fondos de FEMA para responder y apoyar la recuperación de desastres.

Algunos de los proyectos aprobados por FEMA en Puerto Rico en Cayey (centro) por reparaciones permanentes de puentes, carreteras, taludes e infraestructura rural dañados por el huracán Fiona, restaurando el acceso crítico y fortaleciendo con medidas de mitigación de riesgos con 10,3 millones de dólares.

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Además, destinará 5,1 millones de dólares para reparar y fortalecer las carreteras municipales en Aguada (oeste), dañadas por el huracán María, restaurando el acceso para los residentes y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación de riesgos.

Asimismo, FEMA aprobó 3,9 millones de dólares para reconstruir y fortalecer el centro de servicios del Gobierno municipal de Ponce (sur), dañado por terremotos, restaurando sus operaciones y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación sísmica.

Por último, tres millones de dólares son para reparar y restaurar la oficina regional y almacén del Departamento de Agricultura en Caguas (norte), dañados por el huracán María, asegurando devolver su funcionalidad, entre otros proyectos.