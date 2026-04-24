Detenido en Francia un menor de 15 años que proyectaba ataques a judíos u homosexuales

Tras su detención el 17 de abril en el departamento del Ródano, con capital en Lyon, en el marco de una investigación que se había encargado a los servicios secretos, el chico quedó bajo arresto, precisaron a EFE las fuentes.

El joven reconoció ante los investigadores que quería "morir como mártir" y que proyectaba "una acción violenta contra la comunidad judía u homosexual". Tras su imputación por el delito de preparar crímenes terroristas ingresó en prisión.

En los últimos años se han dado múltiples casos en Francia de jóvenes, muchos menores de edad, inculpados por preparar acciones terroristas.

Según las cifras comunicadas por la PNAT, el pasado año fueron acusados 22 menores por cargos terroristas.