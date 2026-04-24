Elvis Crespo colabora en el disco más canario de Quevedo, 'El baifo'

Desde esta madrugada ya es posible escuchar los 14 cortes que integran el álbum sucesor de 'Buenas noches' (2024) y 'Donde quiero estar' (2023), después de haber anticipado en los meses previos cortes como 'Scandic', que seguía una línea similar a sus anteriores trabajos, y 'Ni borracho', un gran éxito que fue número 1 en España y en el que ya se percibía esa mirada a sus orígenes vitales.

Porque Canarias, el archipiélago español en el Océano Atlántico, está más presente que nunca en la música de Quevedo, como demostró esta misma semana con una vistosa presentación en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria.

Allí desveló la fecha de publicación del álbum y la imagen que le da título, la de un baifo, que es como se conoce allí a un cabrito joven y es parte también de una expresión común, "irse al baifo", que significa despistarse.

El nuevo disco se estructura a partir de una narrativa que recorre distintos lugares del archipiélago canario, "vistos desde los ojos de un pibito de las islas de 24 años", en palabras del propio artista recogidas por su oficina.

Se percibe en cortes como el inaugural 'Está en casa', "un preludio que nace de la vulnerabilidad" y de la necesidad de volver al hogar y a la esencia para alejarse de los focos, indica el comunicado, o en 'El baifo', el tema que da nombre al disco y que combina reguetón clásico e instrumentos como timbales, trompetas y timples canarios en busca del sonido de las fiestas de los años 2000.

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Porque el reguetón está presente pero, como mostró en el previo 'Buenas noches' al expandir su paleta sonora, se combina con otros estilos y géneros, como la bossanova en 'Flakito' o el vallenato en 'Al golpito', otra expresión isleña para referirse "a la necesidad tan canaria de vivir con calma y tranquilidad".

Probablemente uno de los temas más honestos y desnudos es el último, la balada 'Hijo del volcán', en la que "expone las sombras de su vida, (...) miedos e inseguridades que ha ido descubriendo tras pasar tanto tiempo lejos de casa", con sonidos de castañuelas y timple y con la participación de Los Gofiones, referentes del folclor canario.

El propio Quevedo se ha encargado de coproducir las canciones junto a un nutrido equipo de colaboradores, que incluye a Garabatto, Izak BDP Music y Pana Ymb, o también, en algunos de los temas del álbum, Kiddo.

También al micrófono se ha rodeado de compañeros como Lucho RK, LA Pantera y Juseph en el tema 'Algo va a pasar' y el puertorriqueño Tonny Tun Tun en 'Gáldar'.

Probablemente las más vistosas "a priori" sean las de Elvis Crespo, icónico intérprete del clásico 'Suavemente', que aparece en 'La Graciosa', y la de la canaria Orquesta Nueva Línea, que lo hace en 'Al golpito' después de que su fama trascendiera las islas y se haya convertido en un fenómeno que hasta RuPaul baila en sus vídeos.