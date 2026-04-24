Jetten: España es "miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo"

Nicosia, 24 abr (EFE).- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aseguró este viernes que España es "un miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo", tras la filtración de un correo interno del Pentágono en el que se barajan represalias contra los aliados que se negaron a apoyar la ofensiva militar estadounidense contra Irán, como una suspensión de España de la Alianza.