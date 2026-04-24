Kremlin responde a Trump que Rusia estará "debidamente representada" en la cumbre del G20

"El presidente Putin puede ir a Miami como miembro del G20, o puede que no vaya. Puede que lo haga otro representante ruso", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública.

A la vez, agregó que "en cualquier caso, Rusia estará debidamente representada en esa cumbre".

Según Peskov, dadas las crisis actuales en el mundo, que surgen y crecen, "habrá mucho de qué hablar cuando se celebre la cumbre".

Trump negó este jueves que se haya cursado una invitación a Putin para que acuda a la cumbre de líderes del G20, aunque aseguró que "sería muy útil" si decidiera hacer acto de presencia.

Al ser preguntado si es verdad lo que aseguran las noticias que indican que Washington ha enviado a Moscú una invitación oficial, Trump contestó: "No, no lo es. Pero si (Putin) viniera sería muy útil".

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La última cumbre del G20 a la que acudió Putin se celebró en Japón en 2019.