La OCHA afirma que los ataques entre Pakistán y Afganistán continúan tras diálogo en Pekín

"Se han reportado bombardeos, enfrentamientos armados, fuego antiaéreo y actividad de drones durante abril. Entre las víctimas civiles reportadas desde el inicio de la escalada figuran mujeres, niños y al menos un trabajador humanitario", señaló la OCHA en un comunicado.

El organismo informó de la muerte de una mujer en la provincia de Kunar el pasado 16 de abril, en el este de Afganistán, a causa de un bombardeo, mientras que el día anterior tres personas fallecieron en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, tras un ataque procedente de Kabul.

La OCHA alertó de que un bombardeo impactó contra una escuela en Kunar el mismo día, que resultó gravemente dañada, aunque no se registraron víctimas.

Este viernes, el Ejército de Pakistán informó de que al menos 22 presuntos insurgentes murieron en una operación llevada a cabo en la provincia de KP, fronteriza con Afganistán, en un intercambio de disparos en el que también falleció un niño de diez años, según un comunicado oficial.

Pese a la reapertura la semana pasada de la carretera Nari-Kamdesh, una vía clave en el este de Afganistán que conecta zonas montañosas cercanas a la frontera con Pakistán, tras dos meses de cierre, las misiones de la ONU en carreteras continúan suspendidas y la mayoría de los pasos fronterizos siguen cerrados.

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El comunicado alertó también de la crisis de desplazados, en la que se contabilizan ya más de 94.000 personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las provincias fronterizas donde se están produciendo los ataques.

La reanudación de los ataques sucede apenas dos semanas después de que concluyeran las conversaciones bilaterales mediadas por Pekín en la ciudad china de Urumqi.

Durante el diálogo, China identificó al terrorismo como el "problema central" y ambas partes se comprometieron a no tomar medidas que pudieran agravar la situación. Sin embargo, estos bombardeos en la porosa frontera Línea Durand ponen en entredicho los avances logrados en el proceso de mediación.

Los enfrentamientos se dispararon el pasado 26 de febrero, cuando una serie de bombardeos y ataques transfronterizos dejaron decenas de muertos en ambos bandos, incluidos civiles.

El centro del conflicto es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente paquistaní que busca imponer un Estado islámico en Pakistán y es aliado de los talibanes afganos, a los que guarda lealtad.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio al grupo para atentar en su territorio, algo que el Gobierno de facto talibán siempre ha negado con el argumento de que la violencia se debe a un fallo interno de seguridad en Pakistán.