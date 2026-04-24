Rawayana cautiva a Bogotá con fiesta caribeña ‘¿Dónde es el after? Tour’

Con el éxito de su sexto y último álbum publicado a inicios de 2026, la banda retornó a los escenarios con una gira que mezcla música pop, electrónica y afrovenezolana.

El concierto comenzó con un cortometraje en el que se hace alusión a varias tradiciones venezolanas, para luego recibir al vocalista, Alberto Montenegro, quien subió descalzo al escenario acompañado de dos bailarinas.

"Gracias por llenar este lugar con esta energía; es todo alegría. Tengo un rato practicando mi poder de manifestación. A veces piensas cosas y pasan. En algún momento de la noche, cierren los ojos y manifiesten algo lindo para ustedes", dijo Montenegro frente a un Movistar Arena lleno.

El espectáculo combina alegría, baile y colores cálidos, con un escenario rojo acompañado de plantas e imágenes de la playa que, en conjunto, evocan a una fiesta caribeña.

Durante la segunda parte del espectáculo, los ganadores de un premio Grammy le dedicaron la canción 'Feriado' a los cumpleañeros del día. Posteriormente, el vocalista dejó el escenario principal y se mimetizó entre el público para cantar 'Tonada por ella', una "carta de amor a Venezuela".

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La agrupación llenó por completo la primera fecha de su gira, el viernes 17 de abril, y habilitó un segundo concierto para este jueves, cuyos boletos también se agotaron en taquilla.

En la última parte del espectáculo, la agrupación se trasladó hasta el centro del Movistar Arena para completar la fiesta con Fonseca como invitado especial, con el que cantaron la canción 'Eres mi sueño'.

El vocalista de Rawayana completó la noche con un set de DJ en el que compartió canciones de Juan Luis Guerra y de Diomedes Díaz, entre otros artistas.

‘¿Dónde es el after?’ contiene 23 canciones e incluye colaboraciones con Elena Rose, Justin Quiles, Carín León, Grupo Frontera y Manuel Turizo.

Tras su paso por Colombia, Rawayana se presentará en España, México, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países.