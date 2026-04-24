Roca Rey pasará a planta en las próximas horas tras la grave cornada sufrida en Sevilla

“Ha pasado la noche bien, la cornada es fuerte; muy extensa y con mucho destrozo muscular, pero gracias a Dios a nivel de arterias y nervios, aunque los ha tocado, no ha habido una afectación fuerte” declaró Lozano, quien añadió que “el médico está contento con el resultado de la operación”.

“Ha sido una cornada muy fuerte”, recalcó Lozano, que manifestó que Roca Rey tuvo que volver a ser sedado a medianoche al no remitir los dolores.

La idea, según le comunicó el cirujano Octavio Mulet, quien le atendió en la misma plaza, es que el torero pueda pasar este mismo viernes a planta aunque aún tendrá que seguir ingresado algunos días más.

Lozano no ha querido aventurar ningún plazo de recuperación. “Lo importante es que se ponga bien y saldrá cuando se encuentre a tope”, al tiempo que indicó que, dentro de los grandes destrozos musculares que sufre el diestro limeño, “ha tenido mucha suerte”.

Andrés Roca Rey fue trasladado al hospital Viamed-Santa Ángela después de ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza de la Maestranza por el equipo médico del doctor Mulet, que calificó el percance de “muy grave” en el parte oficial emitido después.

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Roca Rey fue alcanzado al entrar a matar al quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos. El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo le concedía las dos orejas que fueron llevadas por uno de sus banderilleros a la propia enfermería.

Según señalaba el parte médico, Roca Rey sufrió una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

El mismo parte refiere que fue sometido a “exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva". El parte finaliza señalando que se le aplicó “drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel”.