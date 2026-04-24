Rusia y Ucrania informan de un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra

"193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio", señaló el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Arabia Saudí, en un mensaje de sus redes sociales.

Indicó que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte.

"Defendieron Ucrania en distintos frentes. Entre ellos hay personas contra las que Rusia ha abierto causas penales, así como heridos", explicó Zelenski.

El mandatario destacó la importancia de que esos canjes de prisioneros de guerra tengan lugar pese a la continuación de la guerra, que se encuentra ya en su quinto año.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes un nuevo canje con Ucrania de 193 prisioneros de guerra por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

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"El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados" a Kiev, dice la nota castrense.

Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que fueron canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, precisó Defensa.

Moscú agradeció a las autoridades de Emiratos "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio.

El anterior canje entre ambas partes en conflicto tuvo lugar el pasado 11 de abril.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, ya adelantó esta semana que se estaba negociando un nuevo intercambio de prisioneros.

También el presidente ucraniano indicó a finales de marzo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami con los emisarios de la Casa Blanca.